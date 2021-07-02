В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Более 60 человек, в том числе девять детей, эвакуированы из жилого дома на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде после взрыва газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным регионального минздрава, двое пострадавших мужчин были госпитализированы с ожогами 50-70% тела. Третий получил множественные ушибы, уточнили агентству в ведомстве.

Как информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы, под завалами людей нет.

Сообщение о хлопке газа в трехэтажном доме поступило спасателям в 6.57. Взрывом разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла в окнах. Пожара после хлопка не последовало.