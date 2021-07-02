Опубликованы первые кадры с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

В Сети появились кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. На месте происшествия работают экстренные службы.

На кадрах также можно увидеть трещину на здании и другие повреждения, которые получил дом.

Сообщение о хлопке газа в трехэтажном доме по улице Светлоярской поступило спасателям в 6.57. Из здания эвакуировали 28 человек. По предварительным данным, пострадали три человека, они госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Взрывом разрушены межэтажные перекрытия и перегородки, выбиты стекла в окнах. Пожара после хлопка не последовало.