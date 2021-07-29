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На Украине пообещали «мгновенно» обжаловать сертификацию «Северного потока - 2»

Ян Брацкий
20:54 29.07.2021
Глава украинской ГТС Сергей Макогон выразил надежду на то, что Германия и США смогут добиться сохранения транзита российского газа.
На Украине пообещали «мгновенно» обжаловать сертификацию «Северного потока - 2»
© Фото: Jens Büttner dpa, Globallookpress
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Официальный Киев готов обжаловать решение о сертификации газопровода «Северный поток - 2», если оно будет принято в этом году. Украина рассчитывает на поддержку польского правительства и Еврокомиссии в этом вопросе. С таким заявлением выступил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Самый негативный для нас сценарий, если "Северный поток - 2" будет сертифицирован в этом году. В этом случае решение будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование - 50 процентов и так далее», - заявил Макогон в интервью радио «Новое время».

Макогон напомнил, что сертификация требует выполнения определенных норм энергетического законодательства ЕС, которое предполагает свободный доступ третьих стран к газопроводу.

«Он также предусматривает дополнительные ограничения для компании-оператора этого газопровода, поэтому мы будем следить за сертификацией, и не только мы. Есть поддержка со стороны Польши, Европейской комиссии, которая тоже всегда выступала против строительства этого газопровода», - добавил он.

Глава украинской ГТС выразил надежду на то, что в будущем его страна сможет рассчитывать на транзит российского топлива через свою территорию. Уверенность в этом в него вселяют действия США и Германии, которые 21 июля достигли определенных соглашений.

Официальный Берлин пообещал добиваться сохранения украинского транзита, а Вашингтон оставил за собой право применять санкции к участникам проекта. Москва неоднократно заявляла, что никогда не использовала газовый вопрос в качестве геополитического «оружия».

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