Посол РФ в США назвал бесполезными угрозы в адрес России по «Северному потоку - 2»

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов раскритиковал попытки представить РФ в качестве агрессора, собирающегося навязывать свою политику в области энергетики. Он также негативно отозвался о попытках угрожать стране в данном контексте.

«Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны», - обозначил дипломат.

Посол обозначил, что власти РФ не могут принять такого рода риторики. По словам Антонова, Москва за многие годы честного взаимодействия с европейскими и иными государствами доказала свой статус надежного партнера.

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Все иные домыслы, как пишет РИА Новости, Антонов охарактеризовал как часть недобросовестной конкуренции.

Ранее американская сторона раскрыла детали договоренностей США и Германии, касающихся проекта «Северного потока - 2». В рамках сделки ФРГ обязалась любыми доступными путями, включая санкционные, ограничивать экспорт российского газа в Европу при «использовании Россией энергии в качестве оружия».

