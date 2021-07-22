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Посол РФ в США назвал бесполезными угрозы в адрес России по «Северному потоку - 2»

Анна Берестовая
01:32 22.07.2021
посол РФ в США ответил на обвинения России в рамках вопроса завершения проекта «Северного потока - 2» 
Посол РФ в США назвал бесполезными угрозы в адрес России по «Северному потоку - 2»
© Фото: Soeren Stache ZB Globallookpress
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов раскритиковал попытки представить РФ в качестве агрессора, собирающегося навязывать свою политику в области энергетики. Он также негативно отозвался о попытках угрожать стране в данном контексте. 

«Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны», - обозначил дипломат. 

Посол обозначил, что власти РФ не могут принять такого рода риторики. По словам Антонова, Москва за многие годы честного взаимодействия с европейскими и иными государствами доказала свой статус надежного партнера. 

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления. Все иные домыслы, как пишет РИА Новости, Антонов охарактеризовал как часть недобросовестной конкуренции. 

Ранее американская сторона раскрыла детали договоренностей США и Германии, касающихся проекта «Северного потока - 2». В рамках сделки ФРГ обязалась любыми доступными путями, включая санкционные, ограничивать экспорт российского газа в Европу при «использовании Россией энергии в качестве оружия». 
 

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