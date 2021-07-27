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Российские космонавты провели тренировочную стыковку модуля «Наука»

Елизавета Потейчук
23:01 27.07.2021
На Международной космической станции космонавты провели тренировку по ручной стыковке модуля «Наука» при отказе автоматики.
Российские космонавты провели тренировочную стыковку модуля «Наука»
© Фото: Роскосмос
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На борту Международной космической станции космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий потренировались стыковать вручную модуль «Наука» в условиях отказа автоматики. Об этом стало известно из включений экипажа с космоса, которые транслировало НАСА.

Под руководством специалиста подмосковного Центра управления полетами космонавты по очереди учились стыковать модуль «Наука» с использованием ручного телеоператорного режима управления (ТОРУ), следует из информации переговоров. Режим используется космонавтами для стыковок беспилотных аппаратов уже около 30 лет.

Лабораторный модуль оборудован сближения и стыковки «Курс». Но в случае отказа экипаж сможет пристыковать модуль к станции в режиме ТОРУ. Для удобства стыковки космонавты будут получать изображение МКС с телекамеры «Науки». Также они будут располагать данными о скорости сближения объекта со станцией.

Стыковка лабораторного модуля «Наука» с МКС запланирована на 29 июля. Модуль запустили с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур 21 июля.

Ранее эксперт из Федерации космонавтики России рассказал о казусах во время полета многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к МКС. Самой тяжелой стала проблема с двигательной установкой модуля.

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