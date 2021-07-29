Генконсульство РФ в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре в здании

Генконсульство Российской Федерации в Стамбуле опровергло сообщения некоторых СМИ о пожаре на территории дипмиссии.

«В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», - говорится в распространенном сообщении на официальной странице генконсульства в Twitter.

Ситуация с природными пожарами в Турции остается напряженной. Огонь полыхает сразу в нескольких туристических провинциях. Пламя бушует в городах Манавгат и Бодрум, подбирается к отелям и жилым домам.

Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье заверили, что ситуация с российскими туристами находится под контролем, а сами дипломаты всегда на связи с официальными властями Турции. Пока, отметили в Генконсульстве РФ, речи о массовой эвакуации россиян не идет. Местные отельеры готовы предложить альтернативные варианты для их расселения в случае необходимости.