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Генконсульство РФ в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре в здании

Ян Брацкий
19:49 29.07.2021
Как оказалось, огонь вспыхнул в соседнем здании и на момент публикации был потушен.
Генконсульство РФ в Стамбуле опровергло сообщение о пожаре в здании
© Фото: @istanbulmid, Facebook
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Генконсульство Российской Федерации в Стамбуле опровергло сообщения некоторых СМИ о пожаре на территории дипмиссии.

«В ряде турецких СМИ ошибочно была распространена информация о пожаре на территории генерального консульства России в Стамбуле. В действительности пожар случился в близлежащем здании. По имеющейся информации, пожар ликвидирован», - говорится в распространенном сообщении на официальной странице генконсульства в Twitter.

Ситуация с природными пожарами в Турции остается напряженной. Огонь полыхает сразу в нескольких туристических провинциях. Пламя бушует в городах Манавгат и Бодрум, подбирается к отелям и жилым домам.

Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье заверили, что ситуация с российскими туристами находится под контролем, а сами дипломаты всегда на связи с официальными властями Турции. Пока, отметили в Генконсульстве РФ, речи о массовой эвакуации россиян не идет. Местные отельеры готовы предложить альтернативные варианты для их расселения в случае необходимости.

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