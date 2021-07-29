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Турецкие отельеры готовы переселить постояльцев из-за пожаров

Олеся Степакова
16:36 29.07.2021
Ранее турецкие СМИ сообщили о начале эвакуации отелей в курортном Мармарисе из-за сильных природных пожаров.
Турецкие отельеры готовы переселить постояльцев из-за пожаров
© Фото: Cevin Dettlaff, dpa, Globallookpress
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Турецкие отели предоставят отдыхающим альтернативные варианты размещения, если в этом возникнет необходимость. Об этом ТАСС сообщили в Федерации отельеров Турции (TUROFED).

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что власти республики ведут расследование причин лесных пожаров.

«Начато всестороннее расследование причин возгорания. Ответственные за попытки причинить вред нашей природе и лесам в ближайшее время ответят за это», - написал он в своем Twitter.

Генконсульство РФ в Анталье в свою очередь выясняет текущую ситуацию с российскими туристами, находящимися в Мармарисе, где идет эвакуация нескольких отелей из-за бушующего лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«В настоящее время сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали», - уточнили в генконсульстве.

Ранее турецкие СМИ сообщили о начале эвакуации отелей в курортном Мармарисе из-за ситуации с пожарами. Местные власти подчеркнули, что эвакуация проводится в профилактических целях, так как направление ветра дает надежду, что огонь не доберется до зданий.

Сильный лесной пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат, предварительно, из-за сильной жары в регионе.

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