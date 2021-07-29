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Стены огня: в турецкой Анталье продолжают полыхать лесные пожары

Алексей Дегтярев
Олеся Степакова
19:03 29.07.2021
Число пострадавших в результате масштабных природных пожаров на юге Турции увеличилось до 183 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Райское побережье Антальи в считаные часы становится похоже на дорогу в ад. Мощный очаг возгорания у Манавгата вспыхнул накануне днем, а уже к вечеру превратил прибрежную зону в пылающую долину. Пламя с такой скоростью стало поглощать гектары леса, что в срочном порядке пришлось эвакуировать десятки населенных пунктов.

Многие жители региона решили не дожидаться экстренных служб и сами прорываются сквозь стены огня. Стихия, поглощая все на своем пути, со скоростью ветра перемещаясь из лесов, захватывает жилые кварталы.

В курортном Бодруме туристов прямо сейчас спасают на лодках из вспыхнувшей гостиницы. Пламя вот-вот может перекинуться на соседние здания. Дороги перекрыты, в небе - спасательные вертолеты.

«Некоторые отели находятся очень близко к лесу. То есть три-четыре гостиницы, которые очень близко. Но потихоньку выселяют из отелей. То есть такой пожар впервые за 20 лет вижу. Очень ужасный пожар. Работают четыре вертолета, очень ужасная обстановка. На заднем фоне прям видно, как все это горит», - рассказывает Максим Караибрагимов.

Число пострадавших приближается к двум сотням, известно о троих погибших. В Турции сейчас жара за 40 градусов, но есть версия, что причиной трагедии могли стать поджоги. Ведется расследование, которое обещал контролировать лично президент Реджеп  Эрдоган.

«Мы надеемся, что потушим этот пожар без каких-либо жертв. Мы надеемся, как можно скорее потушить пожар, распространившийся на обширную территорию. Все аспекты инцидента будут расследованы, и будет оказана всяческая поддержка нашим гражданам, пострадавшим от пожара», - заявил президент Турции.

Уже установлено, что огонь вспыхнул сразу в нескольких провинциях: жаркая погода - и сильный ветер мгновенно разнес пламя на десятки километров. Жители окрестных городов пытаются спасти свои дома как только могут. Для тушения пожара в Манавгате задействовали 2 000 спасателей и вертолеты.

Огромную помощь турецким коллегам оказывают российские самолеты-амфибии Бе-200. И во многом благодаря действиям наших летчиков удалось сбить основные очаги возгорания. Сейчас авиацию перебрасывают к берегам Мармариса, где пламя только набирает силу.

В настоящий момент многие пляжи Турции из-за огромного количества воздушной техники в небе стали похожи на плацдарм для высадки десанта. В первую очередь спасатели пытаются сбить огонь вблизи населенных районов, но стихия бушует все дальше и дальше от моря - в горах.

И вслед за Манавгатом, Мармарисом и курортным Бодрумом уже приходят сообщения о вспыхнувших пожарах в других турецких провинциях.

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