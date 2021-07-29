В Москве оценили последствия пандемии COVID-19 для ресторанного бизнеса

Порядка 20 процентов рестораторов в Москве не смогли «пережить» пандемию коронавирусной инфекции и ее последствия для бизнеса. Такие цифры сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. Пострадавшие от пандемии COVID-19 предприниматели либо закрылись, либо уступили свой бизнес другим, отметила она.

«Ресторан не закрылся, но бизнес разорился и перешел в руки другого предпринимателя. Может быть, мы и видим эти рестораны, но мы должны понимать, что тот предприниматель, который брал кредиты, который вкладывался, влезал в долги, - он разорился, он бывший ресторатор. Таких 20 процентов, которые либо поменяли собственника, либо закрылись», - сообщила Минеева в беседе с РИА Новости.

Пандемия коронавируса и попытки побороть ее вынудили московские власти с 28 июня ввести систему QR-кодов, без которых доступ в заведения общепита был запрещен. Получить своеобразный пропуск могли только привитые от вируса посетители.

Бизнес отреагировал мгновенно. Выручка столичных кафе и ресторанов рухнула на следующих день. Падение доходов достигало 95 процентов. С 19 июля систему кодов отменили, однако неполного месяца хватило, чтобы некоторые рестораторы разорились.