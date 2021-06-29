Жизнь по QR-коду: как COVID-19 меняет привычный уклад

В Кремле обеспокоены случаями подделки QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Этот преступный бизнес выглядит еще более пугающе на фоне цифр - сегодня в России от COVID-19 умерли более 650 человек, это максимум с начала пандемии. Заболевших - вновь более 20 тысяч. Власти констатируют и еще один факт - очевидно, что коллективного иммунитета у россиян к осени добиться не удастся.

Губернатор Московской области, сегодня подписал ряд новых ограничений. Теперь без QR-кода о прививке в кафе и рестораны заходить нельзя, а с 15 июня и непривитые водители такси лишаться права на перевозку.

На другом конце страны, на Сахалине непривитых пенсионеров отправляют на удаленку, а врачи отмечают что порог заболевших помолодел. Возраст большинства пациентов моложе 45 лет. Сегодня на заседании по коронавирусу в Белом доме официально заявили - в России появился новый индийский штамм COVID-19.

«Тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы проверили всю информацию и она подтвердилась. Это на самом деле "Дельта плюс"», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В столице, в первый день введенных ограничений в ресторанах - проход по QR-коду, отметили падение выручки до 90 процентов. Хотя сами владельцы кафе технически в этой процедуре никакой сложности не видят.

«Технически это не представляет никаких проблем. Просто наводите телефон на QR-код, который распечатан или находится в смартфоне гостя, вы смотрите его ФИО и последние четыре цифры данных паспорта. Документ не обязательно носить с собой, можно носить бумажную копию или снимок в телефоне и спокойно проходить», - объяснил ресторатор Игорь Бухаров.

Причины низкой посещаемости развлекательных заведений скорее не технические, а в малой доле вакцинированного населения и в нежелании многих прививаться. На этом же фоне в социальных сетях резко подскочили предложения по продаже QR-кодов и сертификатов вакцинации.

В поддельных сертификатах, после сканирования кода одним из официальных приложений, можно увидеть лишь страницу созданного мошенниками зеркального сайта с подтверждением, якобы, действительности сертификата. Личный кабинет на Госуслугах вы открыть не сможете, а вот лишиться всех своих сбережений запросто.

«Это грозит потерей персональных данных, фишингом, кражей денег. Потому что мы все понимаем, что на сегодняшний день злоумышленники расплодили много кодов, чтобы москвичи, желая зайти в заведение, считывали этот код. Они переходят на фишинговые сайты и теряют свои данные, в том числе и деньги», - объяснил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

Кроме того, сегодня сенаторы пригрозили уголовной ответственностью и штрафом тем, кто попытается использовать поддельные сертификаты и QR-коды. Проблемой с фальшивками обеспокоены даже в Кремле.

«Подделка документов является правонарушением. Конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры по борьбе с этими жуликами, безусловно, эта ситуация более чем заслуживает внимания», - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как заявили специалисты института имени Гамалеи, из-за новых штаммов летальность от COVID-19 выросла с 1-2% до 5-10% и ситуация может измениться к худшему.

«Мы видим, что в отношении индийского штамма есть незначительное снижение активности сывороток. Вакцинация двумя компонентами значительно защищает от тяжелых случаев и эти разговоры о вакцинации приводят к одному выводу - вакцинироваться», - призвал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

На заседании в Белом доме глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране уже более 23 миллионов человек привитых первым компонентом вакцины «Спутник V». На сегодняшний день распределено еще 32 миллиона доз. Однако, ситуация остается очень напряженной, особенно в крупных городах. Поэтому в Роспотребнадзоре попросили премьера поддержать проект о запрете массовых мероприятий в России. И он его поддержал.