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Собянин отменил систему QR-кодов в Москве

Светлана Иванова
13:31 16.07.2021
С понедельника, 19 июля, при посещении мест общепита гостю больше не нужно будет предоставлять QR-код об иммунном статусе. Как пояснил градоначальник, систама выполнила свою задачу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roberto Casimiro, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Столичный мэр Сергей Собянин принял решение об отмене системы QR-кодов при посещении ресторанов и кафе в городе. Как пояснил градоначальник в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, система выполнила свою задачу.

С понедельника, 19 июля, при посещении мест общепита гостю больше не нужно будет предоставлять QR-код об иммунном статусе.

«В связи с улучшением ситуации и хорошей динамикой вакцинации мы приняли ряд серьезных решений: с 19 июля мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», - сказал Собянин.

По словам Собянина, эпидемиологическая ситуация в Москве остается сложной, однако количество ежедневно выявляемых случаев снизилось. В частности, за последние недели число госпитализированных случаев снизилось на треть. Мэр связал улучшение обстановки с COVID-19 ужесточением требований.

Позитивные сдвиги по заболеваемости коронавирусом и растущие показатели вакцинации привели к тому, что часть коек для пациентов с COVID-19 начали возвращаться в коечный фонд для пациентов с другими заболеваниями, добавил мэр.

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