СМИ сообщили о начале эвакуации отелей в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров

Отдыхающих и сотрудников отелей эвакуируют в турецком Мармарисе, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Ранее стало известно, что крупное возгорание в турецком городе Манавгат провинции Анталья удалось взять под контроль, в результате пожара погиб один человек.

В генконсульстве РФ в свою очередь заявили, что все экскурсии приостановлены и аннулированы до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Российские туристы пока не обращались за помощью к дипломатам.

Тушение пожаров осложняет сухой сильный ветер. Чтобы справиться с огнем, задействованы десятки вертолетов и самолетов.