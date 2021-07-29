СМИ сообщили о начале эвакуации отелей в турецком Мармарисе из-за лесных пожаров
© Видео: Alanyacity Online, Вконтакте © Фото: Jelena Anemos, Вконтакте
Отдыхающих и сотрудников отелей эвакуируют в турецком Мармарисе, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщает местный телеканал NTV.
Ранее стало известно, что крупное возгорание в турецком городе Манавгат провинции Анталья удалось взять под контроль, в результате пожара погиб один человек.
В генконсульстве РФ в свою очередь заявили, что все экскурсии приостановлены и аннулированы до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Российские туристы пока не обращались за помощью к дипломатам.
Тушение пожаров осложняет сухой сильный ветер. Чтобы справиться с огнем, задействованы десятки вертолетов и самолетов.