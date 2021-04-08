Онколог объяснил, когда гельминты вызывают рак

Заражение человека глистными инвазиями способно провоцировать формирование новообразований. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал хирург-онколог Иван Карасев. Он уточнил, что к развитию рака кишки опосредованно может привести длительное нахождение паразита в организме.

«В чем это заключается? На фоне длительной интоксикации происходит длительное воспаление слизистой оболочки толстой кишки, и за счет этого провоцируется рост полиповидных образований на первом этапе, которые потом малигнизируются (приобретение клетками патологически измененной ткани организма. - Прим. ред.) и превращаются в рак» - указала доктор.

Он добавил, что гельминты также нарушают микробиоценоз толстой кишки, на фоне дисбиотических изменений также провоцируются воспалительные заболевания, которые в последующем могут привести к угнетению иммунитета и негативным последствиям для здоровья.

Хирург добавил, что в крупных городах паразитарная инфекция встречается у 10-15% население, а в сельской местности, в зависимости от региона, этот процент может достигать 50.