В Германии создали нанотела против коронавируса из организма альпак

Немецкие ученые получили нанотела, способные блокировать коронавирус. Вещества были получены из организма южноамериканских домашних животных - альпак. Способ разработали ученые из Института биофизической химии Макса Планка в Геттингене и Университетского медицинского центра Геттингена. О научной работе говорится в пресс-релизе Общества Макса Планка.

По словам директора Института биофизической химии Макса Планка Дирка Герлиха, нанотела обладают эффективностью против вируса SARS-CoV-2 и мутаций альфа, бета, гамма и дельта. Кроме того, вещество является исключительно стабильным.

Основой молекул, разработанных в Германии, являются иммунные белки альпаки. При создании нанотел животным ввели часть спайкового белка коронавируса, после чего организм выработал антитела. Затем из них была выделена активная часть молекулы, или так называемое нанотело, представляющее собой крошечный фрагмент иммунного белка.

По мнению ученых, открытие позволит сделать вакцины от коронавирусной инфекции быстро адаптируемыми, легко транспортируемыми и значительно более дешевыми в производстве. Сейчас разработка готовится к клиническим испытаниям.