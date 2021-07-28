В китайском Нанкине произошла вспышка дельта-штамма коронавируса

Вспышку заболеваемости коронавирусом на востоке Китая вызвал дельта-штамм. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». Ежедневное увеличение числа инфицированных фиксируется в Нанкине.

Отмечается, что в этом мегаполисе проживают более 9 миллионов человек. Вспышка началась после того, как на прошлой неделе заболели несколько сотрудников местного аэропорта.

В настоящее время население Нанкина массово тестируют на коронавирус. Жителей просят не покидать город.

Напомним, что в конце 2019 года в китайском Ухане появились первые случаи заражения коронавирусом. Откуда появился COVID-19, еще не известно.