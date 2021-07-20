Ученые назвали время присутствия антител к COVID-19 в крови

Даже спустя девять месяцев после перенесения коронавирусной инфекции в крови пациентов остается заметное количество антител. Данная тенденция наблюдается как при бессимптомном заболевании, так и при иных формах проявления инфекции.

Такие сведения были получены специалистами Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона после двухэтапного исследования показателей, наблюдавшихся среди зараженных из более чем 85 процентов жителей коммуны Во в Италии. Высокие показатели антител сохранились спустя длительное время у 98,8 процентов инфицированных. Соответствующие данные приведены в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи отметили, что с мая по ноябрь 2020 года у перенесших коронавирус пациентов уровень антител снизился, однако снижение происходило с различной скоростью. Кроме того, у некоторых людей было зарегистрировано повышение уровня антител, что, вероятно, свидетельствует об укреплении иммунитета после повторного заражения.

Ранее ученые указывали, что тип теста на антитела сильно влияет на их показатели. В связи с этим, эксперты рекомендовали с осторожностью сравнивать результаты тестов у людей в разных странах, а также тестирований, проведенных в разное время.