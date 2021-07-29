В Петербурге назвали причину смерти вакцинированных от коронавируса людей

Летальные случаи в Санкт-Петербурге среди пациентов с коронавирусной инфекцией, ранее вакцинированных от COVID-19, объясняются наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний. Об этом рассказал председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями», - цитирует РИА Новости Лисовца.

Он подчеркнул, что речь идет о сердечно-сосудистых, онкологических и иных патологиях.

Председатель Комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге добавил, что в городские больницы попадают люди, инфицированные коронавирусом, которые не успели пройти полный цикл вакцинации.

Также Лисовец сообщил о единичных летальных случаях среди заболевших COVID-19 детей. Представитель Комитета по здравоохранению Петербурга добавил, что у умерших детей наблюдались тяжелые сопутствующие заболевания. Прежде всего онкологические и заболевания крови.