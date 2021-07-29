Врач рассказал о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей

Приблизительно у трети детей могут развиться осложнения после перенесенного COVID-19. Об этом предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам ученого, речь идет о поражениях сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. При этом Горелов подчеркнул, что особенно высок риск столкнуться с такими осложнениями у детей с избыточным весом.

«Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт», - приводит РИА Новости заявление специалиста.

Как утверждает эпидемиолог, самая большая доля заболевших коронавирусом детей приходится на возрастную группу 14-17 лет, поскольку они наиболее мобильны и социально активны.

Говоря о детях помоложе, эксперт напомнил, что сейчас в стране идут летние каникулы, из-за чего данная категория на текущий момент времени более разобщена. По этой причине и заболеваемость среди детей этого возраста ниже.