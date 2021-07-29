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В районе туристического Бодрума вспыхнул сильный лесной пожар

Ян Брацкий
15:55 29.07.2021
К местам новых возгораний направлены пожарные и спасательная техника, пламя бушует неподалеку от населенных пунктов.
В районе туристического Бодрума вспыхнул сильный лесной пожар
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Площадь лесных пожаров в Турции стремительно разрастается. Вслед за городами Манавгат и Мармарис огонь вспыхнул в ряде других турецких провинций. По данным телеканала CNN Turk, огонь зафиксировали в лесах в районе Бодрума. Напряженная обстановка складывается в Адане, Кайсери и Мерсине. Отмечается, что огонь полыхает вблизи населенных пунктов.

Между тем отдыхающих и сотрудников отелей в турецком Мармарисе начали эвакуировать. Огонь подобрался вплотную к гостиничным комплексам. Местные власти подчеркивают, что эвакуация носит профилактический характер, но спасатели опасаются сильных порывов ветра, которые могут мгновенно изменить обстановку и усилить пожар.

В генконсульстве России до этого заявили, что все экскурсии приостановлены и аннулированы до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Российские туристы пока не обращались за помощью к дипломатам. С огнем ведут борьбу сотни пожарных. Привлечены авиация и строительная техника. Тушение осложняет жаркая погода и отсутствие осадков.

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