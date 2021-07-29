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В генконсульстве РФ ответили на вопрос об эвакуации туристов из-за пожаров в Анталье

Анна Назайкина
10:30 29.07.2021
Ранее стало известно, что при крупном лесном пожаре в турецкой провинции погиб человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Большая часть туристических объектов в турецкой Анталье расположена за пределами зоны пожаров, вопрос об эвакуации туристов в данный момент не стоит. Об этом РИА Новости сообщил представитель генерального консульства РФ в провинции. Он также добавил, что российские туристы не обращались за помощью к дипломатам.

«Основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска, и им, по утверждению местных властей, с которыми поддерживаем постоянный контакт, ничего не угрожает. Поэтому вопрос об эвакуации туристов из прилегающей к очагам лесных пожаров зоны не рассматривался. На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», - цитирует его агентство.

Ранее стало известно, что при крупном лесном пожаре в Турции погиб человек. Крупное возгорание в городе Манавгат удалось взять под контроль, однако тушение пожаров осложняет сухой сильный ветер. Чтобы справиться с огнем, задействованы десятки вертолетов и самолетов.

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