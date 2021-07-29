Эксперт рассказал, какие грибы лучше собирать в августе

Август - наиболее богатый на урожай летний месяц для любителей собирать грибы. Грибник Дмитрий Тихомиров рассказал «360», как лучше запастись этим продуктом на всю зиму. По словам эксперта, именно в этом месяце происходит массовый сбор белых грибов - любимцев всех охотников за грибами. Искать их следует в хвойных лесах.

«Как и почти все россияне, на зиму я сушу, конечно, белые грибы - их аромат самый-самый среди грибов! Собственно, белый потому и называется „белым“, потому что это единственный гриб, который сохраняет свой белый цвет при сушке... Ну, и, конечно, все грибы можно морозить. Но вот лисички желательно предварительно отварить, иначе они могут горчить», - рассказал он.

Также грибник рассказал, что подберезовики являются одними из наиболее популярных грибов, с которыми можно сделать зимние заготовки. Данный гриб имеет сильный запах, его нетрудно обнаружить в лесу, однако важно не перепутать его с горчаком. Такое может произойти, если у гриба порозовеет срез ножки или низ шляпки.

Еще один гриб, который можно найти в лесу в последний месяц лета, - груздь. Для него свойственна воронкообразная шляпка светлого цвета и ножка в форме цилиндра. По словам специалиста, данный продукт является идеальным для засолки.

«Среди любителей грибов лисички высоко ценятся за отличный вкус и практически полное отсутствие личинок насекомых (которых мы чаще называем „червями“) в плодовых телах. Это связано с наличием в мякоти особого соединения - хиноманнозы, которое является естественным щитом гриба от паразитов, пытающихся ими полакомиться», - отметил Тихомиров.

Также эксперт рассказал о волнушках - их можно найти на мхах, в заболоченных и затененных местах. Обычно они имеют шляпку розового цвета, их высота составляет не более пяти-семи сантиметров.

Кроме того, Тихомиров обратил внимание на подосиновики - их характеризует ярко-оранжевая или красная шляпка. Как правило, они произрастают в смешанных лесах и не только под осинами - также под березами и соснами.

По словам специалиста, маслята зачастую можно встретить в молодых сосновых посадках. Они имеют выпуклую шляпку, цвет - от коричневого до желто-коричневого или даже оливкового.

Ранее миколог, ведущий специалист факультета биологии МГУ Максим Дьяков рассказал, какие заблуждения о грибах до сих пор существуют среди населения. Как подчеркнул эксперт в комментарии «Звезде», принимая за правду некоторые подобные суждения, можно навредить здоровью.