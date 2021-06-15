Эксперт развеял опасные для здоровья мифы о грибах

Миколог, ведущий специалист факультета биологии МГУ Максим Дьяков рассказал, какие заблуждения о грибах до сих пор существуют среди населения. Как подчеркнул эксперт в комментарии «Звезде», принимая за правду некоторые подобные суждения, можно навредить здоровью.

Во-первых, биолог назвал ложью утверждение о том, что алкоголь можем выступать противоядием при употреблении ядовитых грибов. Дьяков отметил, что спиртные напитки не обладают способностью нейтрализовать яд. Более того, существуют некоторые виды грибов, которые при совместном употреблении с алкоголем могут привести к сильному отравлению.

«Есть группа грибов, навозники, которые так съедобны, а если с алкоголем, это страшнейшее отравление будет», - указал миколог.

Во-вторых, Дьяков развеял миф о том, что при варке ядовитых грибов с луковицей, последняя меняет цвет на синий.

«Варка с луковицей, опускание серебряной ложечки - все глупости. Нет единого правила, как отличить, надо просто знать грибы и собирать их», - подчеркнул специалист.

В-третьих, эксперт призвал не обольщаться названием «сыроежка» и ни в коем случае не употреблять такие грибы в сыром виде. Дьяков также обратил внимание, что красные сыроежки из-за определенных соединений в составе способны вызвать раздражение кишечника, и посоветовал отказаться от сбора этих грибов.

«Сыроежки не рекомендуется есть сырыми, несмотря на это лакомое название, это раз. Есть некоторые виды сыроежек, в которых острые соединения, горькие, и они могут вызвать раздражение кишечника. Это ряд яркоокрашенных, красных сыроежек, в западной литературе они даже считаются ядовитыми, но они не ядовитые, просто могут вызвать такую вещь, поэтому сыроежки лучше красные не собирать, а сырыми уж и подавно есть ни к чему», - заявил миколог.

В-четвертых, Дьяков назвал ложью миф о том, что употребление лисичек помогает избавлению от глистов.

«Действительно, в ней (лисичка – прим. ред.) нет грибных комариков и мух, но это насекомые, понимаете, а те, что в нас живут, это совсем другие группы организмов, поэтому связи тут на самом деле никакой нет. А не живут червяки в них, потому что у лисички в отличие от всех остальных шляпочных грибов, совершенно другая группа таксономическая, и там другой набор соединений, нет соединения, которое нужно насекомым, чтобы синтезировать необходимые для них ферменты», - отметил эксперт.

При этом специалист назвал правдой утверждение о том, что грибы аккумулируют в себе различные вещества из внешней среды, в том числе пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды. По словам эксперта, это происходит из-за особенностей питания грибов, которые всасывают необходимые микроэлементы, поэтому собирать грибы следует в экологически чистом районе, что можно определить по экологическим картам, отправляться по грибы в парки в черте города не следует, предупредил эксперт.