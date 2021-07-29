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В Госдуме рассказали о новшествах в жизни россиян в августе

Светлана Иванова
13:54 29.07.2021
В последнем месяце лета вступает в силу ряд важных для граждан законов. Речь идет о новых правилах оформления ОСАГО, налоговом вычете за фитнес, втором дальневосточном гектаре и других нововведениях.
В Госдуме рассказали о новшествах в жизни россиян в августе
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В августе на территории страны вступает в силу ряд новых законов. О том, как изменится жизнь россиян, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

Во-первых, с доходов, полученных с 1 января 2022 года жители страны смогут получить «спортивный» вычет. При этом сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не должны превышать 120 тысяч рублей в год. Мера будет действовать как на взрослых, так и на детей.

Во-вторых, право на второй дальневосточный гектар получат участники программы, успевшие освоить землю, а также оформить ее в собственность или аренду.

В-третьих, принято ряд изменений в законы об охоте и животном мире. Так, руководители регионов смогут самостоятельно регулировать виды разрешенной охоты, ее периоды, используемое оружие и т.д. При этом сначала главам субъектов необходимо будет согласовать условия с Минприроды.

Также вступит в силу запрет на охоту при постоянном значительном снижении численности какого-либо вида животного в течение трех лет.

В-четвертых, изменения коснутся и налоговых выплат. Так, тех людей, которые не являются налоговыми резидентами России, освободят от выплаты части налогов. Послабления коснутся доходов от государственных и муниципальных ценных бумаг.

Также будут сдвинуты даты уплаты налога на прибыль для организаций культуры, в том числе библиотек, архивов и музеев. Кроме того, российские регионы наделят правом определять пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.

В-пятых, при заключении договора ОСАГО автолюбители больше не будут обязаны представлять документ о прохождении техосмотра. Еще одним изменением в сфере страхования станет введение ответственности для  иностранных компаний за необоснованный отказ заключить публичный договор страхования и навязывание дополнительных услуг.

В-шестых, физическим лицам без гражданства, которые находятся на территории страны, начнут выдавать временные удостоверения личности сроком на десять лет. В случае получения иностранного гражданства или ВНЖ человеком, удостоверение будет аннулировано.

В-седьмых, звуковая реклама окажется под запретом. В частности, объявления нельзя будет распространять при помощи колонок и другой техники, монтируемой на крыши и стены.

В-восьмых, нотариусов обяжут отправлять в регистрирующий орган в день засвидетельствования подлинности подписи на заявлении о регистрации юридического лица и ИП. При этом процедура будет производиться дистанционно.

В-девятых, будет упрощен порядок получения российских виз иностранцами. Чтобы получить документ сроком на полгода, нужна будет бронь жилья, входящего в единый перечень классифицированных гостиниц. Также для получения визы достаточно будет предъявить приглашение от туроператора из специального единого реестра.

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