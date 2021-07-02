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Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО

Светлана Иванова
14:12 02.07.2021
Мера вступит в силу 22 августа 2021 года.
Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется обязательное проведение технического осмотра ТС для получения полиса ОСАГО. Соответствующий  документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера вступит в силу 22 августа 2021 года.

Согласно существующей сейчас законодательной норме, в настоящее время обязательное страхование автогражданской ответственности производится только после проведения государственного технического осмотра автомобиля.

Подписанный закон вносит изменения в закон об ОСАГО. Теперь для получения полиса ОСАГО автолюбителю не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Ранее депутаты Госдумы, разработавшие соответствующий законопроект, подчеркивали, что вокруг получения диагностической карты и прохождения ТО сложилось незаконное предпринимательство.

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