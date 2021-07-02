Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется обязательное проведение технического осмотра ТС для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Мера вступит в силу 22 августа 2021 года.

Согласно существующей сейчас законодательной норме, в настоящее время обязательное страхование автогражданской ответственности производится только после проведения государственного технического осмотра автомобиля.

Подписанный закон вносит изменения в закон об ОСАГО. Теперь для получения полиса ОСАГО автолюбителю не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

Ранее депутаты Госдумы, разработавшие соответствующий законопроект, подчеркивали, что вокруг получения диагностической карты и прохождения ТО сложилось незаконное предпринимательство.