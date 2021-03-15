Мишустин поддержал идею о втором дальневосточном гектаре

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею о дополнительном дальневосточном гектаре. По мнению главы Кабмина, такая инициатива подходит для тех, кто успешно освоил первый.

«Он (предприниматель - прим. ред.) сам успешно развивает свое дело - и взял еще 10 гектаров для расширения производства, но уже вне программы. То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать», - отметил Мишустин.

Он также добавил, что «предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное».

«Надо расширять возможности программы. Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено?», - добавил глава кабмина, обращаясь к участникам совещания.

В заключение Мишустин попросил исполнить поручение оперативно и доложить о результатах.

Ранее правительство Забайкальского края открыло новые участки, доступные к предоставлению по программе «Дальневосточный гектар».