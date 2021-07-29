Рябков объяснил, почему в Женеве не обсуждалось ядерное оружие

Россия стремится к обсуждению оборонительных и наступательных на переговорах с США по стратегической стабильности, однако стороны пока не пришли к такой договоренности. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

«Мы к этому стремимся… Мы пока не договорились с американцами на эту тему. Американцы хотят обсуждать что-то другое и что-то еще», – заявил он.

Рябков отметил, что это сердцевина всей дискуссии, а потому он не хотел бы «буквально с ходу все это представлять на публику». Замглавы МИД добавил, что стороны только недавно приблизились к этой тематике.

Новая встреча в рамках переговоров должна состояться в сентябре. Ранее итоги российско-американских переговоров по стратегической стабильности оценили в Совете Федерации.