В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Женеве

Москва и Вашингтон намерены продолжать работу над вопросами в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Об этом в среду рассказал журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Новая встреча ожидается в конце сентября, добавил он.

«Мы продолжим работу и дальше, готовясь к новой встрече, которая планируется на конец сентября»,– добавил дипломат.

По словам Рябкова, Штаты на встрече в Женеве пытались навязать российской стороне свои подходы по вопросам стратегической стабильности, которые неприемлемы для Москвы.

«Говорить о том, что по итогам встречи в Женеве РФ и США согласовали “некую цель” – рано. Предстоит еще много работы», - отметил замглавы МИД России.

Рябков также рассказал, что стороны обсудили в ходе переговоров создание рабочих групп по вопросам стратегической безопасности.

Ранее в МИД РФ заявили, что встреча России и США в Женеве пройдет в рамках развития договоренностей между президентами двух стран на саммите 16 июня.