В стране и мире В Совфеде оценили российско-американские переговоры в Женеве Олеся Степакова По словам вице-спикера Константина Косачева, итоги встречи вселяют надежду. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Итоги российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Женеве вселяют надежду, несмотря «на воинствующую риторику с американской стороны». Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Комментарии переговорщиков, Рябкова и Шерман, заместителей глав внешнеполитических ведомств, на редкость близки по духу, и они оптимистичны», – написал политик на своей странице в Facebook. Косачев также подчеркнул, что вопросами стратегической безопасности должны заниматься профессионалы. «Безопасность, тем более стратегическая, не терпит пропагандисткой мишуры. Ей должны заниматься профессионалы, а не трибуны. Что и происходило, судя по всему, сегодня в Женеве. Добрый знак», – отметил вице-спикер. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл детали российско-американских переговоров в Женеве, уточнив, что новая встреча ожидается в конце сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика