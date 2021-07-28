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В Совфеде оценили российско-американские переговоры в Женеве

Олеся Степакова
21:20 28.07.2021
По словам вице-спикера Константина Косачева, итоги встречи вселяют надежду.
В Совфеде оценили российско-американские переговоры в Женеве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Итоги российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Женеве вселяют надежду, несмотря «на воинствующую риторику с американской стороны». Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Комментарии переговорщиков, Рябкова и Шерман, заместителей глав внешнеполитических ведомств, на редкость близки по духу, и они оптимистичны», – написал политик на своей странице в Facebook.

Косачев также подчеркнул, что вопросами стратегической безопасности должны заниматься профессионалы.

«Безопасность, тем более стратегическая, не терпит пропагандисткой мишуры. Ей должны заниматься профессионалы, а не трибуны. Что и происходило, судя по всему, сегодня в Женеве. Добрый знак», – отметил вице-спикер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскрыл детали российско-американских переговоров в Женеве, уточнив, что новая встреча ожидается в конце сентября.

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