Врачи объяснили, чем опасен белый хлеб на завтрак

Люди, страдающие от артрита, должны строго придерживаться специальной диеты. В противном случае заболевание начнет прогрессировать, приводя к появлению боли в суставах, воспалению и ограничению движения. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на специалистов медицинского ресурса Medical News Today.

Выбирая на завтрак определенные продукты, можно спровоцировать обострение заболевания. К ним относится белый тостовый хлеб. Медики призвали ограничить его потребление из-за большого количества рафинированных углеводов в составе, которые считаются виновниками хронических воспалительных реакций в организме.

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, рис и картофельные чипсы, способствуют росту конечных окислителей полного гликозилирования, уточнили специалисты.

Также людям с артритом рекомендуется не употреблять газированные напитки, кофе с добавками, фруктовые соки и даже сладкий чай из-за большого количества переработанных сахаров в составе.