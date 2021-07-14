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Сила в каше: ученые определили норму цельного зерна в рационе для здорового сердца

Светлана Иванова
13:16 14.07.2021
Всего три порции цельнозерновых продуктов в день сокращают риск развития сердечено-сосудистых заболеваний, выяснили исследователи.
Сила в каше: ученые определили норму цельного зерна в рационе для здорового сердца
© Фото: pixabay.com
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Употребление каши помогает оставаться стройными даже в пожилом возрасте. К такому пришли ученые, проведя соответствующее исследование. Так, включение в рацион всего трех порций цельнозерновых продуктов в день не только уменьшает размер талии, но и снижает артериальное давление и уровень сахара в крови.

В ходе работы ученые опирались на данные около 3 100 взрослых людей старше 50 лет, пишет Daily Mail.

Оказалось, что по сравнению с теми, кто употреблял только половину порции цельнозерновых продуктов, те люди, на чьем столе регулярно появлялась такая еда, в том числе цельнозерновой хлеб, бурый рис и овсяные хлопья, имели меньший объем талии, более низкие артериальное давление и уровень сахара в крови.

Пользу для здоровья злаков ученые объясняют наличием в них клетчатки, белка, антиоксидантов и ряда витаминов, которые обеспечивают нормальное пищеварение.

В ходе исследования сотрудники Университета Тафтса в Массачусетсе отследили, как употребление цельного и очищенного зерна в течение 18 лет повлияло на пять главных факторов риска развития сердечных заболеваний: размер талии, уровень артериального давления, уровень сахара в крови, триглицериды и липопротеины высокой плотности (так называемый хороший холестерин).

Результаты показали, что в среднем за каждые четыре года объем талии тех, кто недобирал в питании цельнозерновой еды, прибавлял около трех сантиметров. Эти показатели оказались почти в два раза ниже по сравнению с теми, кто съедал ежедневно не менее трех порций цельнозерновых продуктов.

Зерна считаются цельными, если содержат все части неочищенного продукта: отруби, зародыш и эндосперм. В результате цельнозерновая пища богата витаминами группы B, антиоксидантами и даже имеет небольшое количество полезных жиров.

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