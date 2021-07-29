Геронтолог перечислил несложные способы продлить себе жизнь

Повысить продолжительность жизни возможно, сдвинув последний прием пищи на более раннее время, и правильно питаясь. Об этом заявил доктор биологических наук, руководитель специализированной лаборатории в Институте биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Алексей Москалев.

Он отметил, что вечерние калории трансформируются в жир, а сон после плотного ужина неглубок, и все это вредит организму. Ученый также посоветовал избегать перекусов и отказаться от употребления переработанной или долго хранившейся, даже в условиях заморозки, пищи.

«Нужно уменьшить долю "быстрых" углеводов – сладостей, добавленного сахара, цельного молока, белого риса или выпечки. Тростниковый, фруктовый и молочный сахар вызывают сшивки в белках внеклеточного матрикса, повышая жесткость сосудов», – рассказал Москалев в интервью «Российской газете».

Специалист призвал обратить внимание на еду, богатую пищевыми волокнами и противовоспалительными полифенолами – зелень, овощи, ягоды, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, семечки и орехи, рыбу и морепродукты. Избегать же стоит жареной еды, добавил Москалев.

Он также порекомендовал заниматься силовыми упражнениями два-три раза в неделю, ежедневно, хотя бы по полчаса, давать организму аэробные нагрузки – медленный бег, быстрая ходьба, танцы, плавание и спортивные игры на свежем воздухе помогают снизить такой маркер старения, как максимальное потребление кислорода. Стоит уделить внимание и интервальным тренировками, а также упражнениям на растяжку и тренировке равновесия.

«Ну и конечно, здоровый сон – семь-восемь часов в день – укрепляет иммунитет, противодействует инсулинорезистентности, снижает риски депрессии и деменции. В наше непростое время не обойтись без стресс-менеджмента. Регулярные медитации, прогулки на природе, музыко-, кино- и библиотерапия являются надежными стражами спокойствия и благополучия», – заключил Москалев.

Ранее британский биолог рассказал о разработке препарата, который способен уничтожать в организме провоцирующие старение клетки.