Мишустин объяснил, почему МС-21 окажется сильным конкурентом на внешних рынках

Российский пассажирский лайнер МС-21 может конкурировать с Airbus, Boeing и другими самолетами на мировых рынках, уверен глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Конструктив, новые технологии, инновации, которые здесь, позволят машине быть конкурентоспособной с аналогами Airbus, Boeing и других, а других-то особо и нет. Конкурировать можно как раз за в том числе и международное место», - сказал российский премьер в ходе поездки на Иркутский авиационный завод.

Мишустин отметил, что, несмотря на вводимые против России санкции, отечественная промышленность в кратчайшие сроки создала собственные аналоги - смогла произвести композит.

Глава кабмина напомнил, что материал для крыла на МС-21 производится на предприятии Росатома в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов заявил, что действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 МС-21 российским авиакомпаниям. Он добавил, что зарубежные страны проявляют интерес к российскому самолету, но сейчас производство ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

В середине июля гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планах по производству 36 самолетов МС-21 к 2025 году.

В начале июля МС-21-310 (борт 73 055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).