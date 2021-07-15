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В России будут производить по 36 самолетов МС-21 в год

Андрей Аркадьев
15:06 15.07.2021
Российский рынок в ближайшие 10 лет закупит порядка 600 новых отечественных пассажирских самолетов МС-21, сообщил глава ОАК.
В России будут производить по 36 самолетов МС-21 в год
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Объединенная авиастроительная корпорация будет ежегодно производить по 36 самолетов МС-21 к 2025 году. Об этом заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас сейчас одна из основных задач, это и технологическая задача, - доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72», - сказал он.

На данный момент самолет совершил более 500 испытательных полетов, программа летных и стендовых испытаний идет интенсивно, добавил Слюсарь.

В начале июля российский гражданский самолет  МС-21-310 (борт 73055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

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