В России будут производить по 36 самолетов МС-21 в год

Объединенная авиастроительная корпорация будет ежегодно производить по 36 самолетов МС-21 к 2025 году. Об этом заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас сейчас одна из основных задач, это и технологическая задача, - доведение уровня производства к 2025 году до 36 самолетов, а дальше, за два года, мы должны выйти на уровень 72», - сказал он.

На данный момент самолет совершил более 500 испытательных полетов, программа летных и стендовых испытаний идет интенсивно, добавил Слюсарь.

В начале июля российский гражданский самолет МС-21-310 (борт 73055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).