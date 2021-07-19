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Российские авиакомпании получат 175 самолетов МС-21

Андрей Аркадьев
10:36 19.07.2021
Зарубежные страны проявляют интерес к российскому самолету.
Российские авиакомпании получат 175 самолетов МС-21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 пассажирских лайнеров МС-21 российским авиакомпаниям. Об этом рассказал в интервью РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в преддверии Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

По его словам, за рубежом интересуются МС-21, но сейчас производство ориентировано в первую очередь на внутренний рынок, а в перспективе можно думать о продвижении самолетов на экспорт.

«На нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации», - приводит агентство его слова.

Ранее гендиректор ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что корпорация будет производить по 36 самолетов МС-21 к 2025 году.

В начале июля МС-21-310 (борт 73055), оснащенный двигателями ПД-14, перелетел из Ульяновска в Жуковский для продолжения летных испытаний.

МС-21 (магистральный самолет XXI века) - проект по созданию целого семейства самолетов нового поколения, которые ориентированы на самый массовый сегмент мирового рынка авиаперевозок. В рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (163-211 посадочных мест) и МС-21-200 (132-165 мест).

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