Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Врач перечислил признаки заболевания-«тихого убийцы»

Светлана Иванова
13:18 05.04.2021
На развитие венозного тромбоза могут указывать дискомфорт в области икроножной мышцы и отечность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Billie, Unsplash
Читайте нас на:

Дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы могут сигнализировать о развитии венозного тромбоза. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал флеболог Сергей Дробязго.

Венозный тромбоз представляет собой острое заболевание, характеризующееся образованием тромба в просвете вены с воспалительным процессом и нарушением тока крови, что в ряде случаев может привести к серьезным осложнениям, таким как хроническая венозная недостаточность и тромбоэмболия легочной артерии, смертность в результате которой составляет около 30% от всех случаев.

Дробязго предупредил, что в 80 процентах случаев болезнь развивается бессимптомно.

«Венозные тромбозы могут или асимптомно полноcтью, в 80 процентов случаев они никак себя не проявляют. Может проявляться как дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы, потому что там чаще всего тромб образуется, начинает формироваться, далее может нарастать», - пояснил флеболог.

По его словам, возможно также образование отечности. Это происходит, если закрывается просвет крупной вены (подколенной или бедренной). При этом отечность может быть небольшой, а выраженных болей не наблюдаться.

Как подчеркнул Дробязго, в группе риска развития венозного тромбоза, в первую очередь, люди с  травмами, перенесшие серьезные операции или имеющие тяжелые общие заболевания. В этом случае стоит быть предельно внимательными к своему здоровью и обращаться к врачу при наличии отечности или тянущих болей в ногах, посоветовал врач.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:49 Армия
Видео
Всадники небес: легендарные «Русские Витязи» отмечают 30-летний юбилей
12:40 Армия
Видео
Тысячи военнослужащих, бронетехника и авиация: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы
11:46 В стране и мире
Открывшего стрельбу по коллегам на станции «Рязанский проспект» полицейского приговорили к 19 годам
10:55 В стране и мире
В МИД РФ заверили, что США не смогут помешать завершению строительства «Северного потока - 2»
10:20 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Кисловодске готовившего нападение на силовиков террориста
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.