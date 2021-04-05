Врач перечислил признаки заболевания-«тихого убийцы»

Дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы могут сигнализировать о развитии венозного тромбоза. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал флеболог Сергей Дробязго.

Венозный тромбоз представляет собой острое заболевание, характеризующееся образованием тромба в просвете вены с воспалительным процессом и нарушением тока крови, что в ряде случаев может привести к серьезным осложнениям, таким как хроническая венозная недостаточность и тромбоэмболия легочной артерии, смертность в результате которой составляет около 30% от всех случаев.

Дробязго предупредил, что в 80 процентах случаев болезнь развивается бессимптомно.

«Венозные тромбозы могут или асимптомно полноcтью, в 80 процентов случаев они никак себя не проявляют. Может проявляться как дискомфорт, тянущие ощущения в области икроножной мышцы, потому что там чаще всего тромб образуется, начинает формироваться, далее может нарастать», - пояснил флеболог.

По его словам, возможно также образование отечности. Это происходит, если закрывается просвет крупной вены (подколенной или бедренной). При этом отечность может быть небольшой, а выраженных болей не наблюдаться.

Как подчеркнул Дробязго, в группе риска развития венозного тромбоза, в первую очередь, люди с травмами, перенесшие серьезные операции или имеющие тяжелые общие заболевания. В этом случае стоит быть предельно внимательными к своему здоровью и обращаться к врачу при наличии отечности или тянущих болей в ногах, посоветовал врач.