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Зеленский обсудил продолжение сотрудничества с директором МВФ

Анна Касаткина
23:42 28.07.2021
Ранее в фонде указали, что Украине необходимо стремиться к более активному проведению реформ.
Зеленский обсудил продолжение сотрудничества с директором МВФ
© Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. Об этом он рассказал в Twitter.

По словам Зеленского, он намеревался обсудить с Георгиевой выполнение Киевом условий для продолжения сотрудничества с фондом.

«Провел продуктивный телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал», – написал украинский президент по итогам беседы.

Зеленский также поблагодарил за поддержку Украины и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Летом прошлого года валютный фонд одобрил Украине программу финансовой поддержки на сумму пять миллиардов долларов. Первый транш размером 2,1 миллиарда долларов был передан, остальную сумму предполагалось перечислять в несколько приемов.

В марте министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд не выдает новый транш из-за того, что страна «осквернила» некоторые обязательства. В мае официальный представитель фонда указал, что Украине необходимо стремиться к более активному проведению реформ.

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