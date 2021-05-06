В МВФ потребовали от Украины достичь большего прогресса в реформах

Властям Украины следует стремиться к более активному проведению реформ, чтобы завершить первый обзор экономики страны для очередного транша. Об этом заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.

Он отметил, что консультации на эту тему были продуктивными.

«Но что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках (кредитной - прим.ред.) программы», - сказал Райс брифинге.

Процесс реализации реформ и политического курса МВФ и украинские власти обсудили по видеосвязи в начале 2021 года, отметил он.

Летом прошлого года валютный фонд одобрил Украине программу финансовой поддержки на сумму пять миллиардов долларов. Первый транш размером 2,1 миллиарда долларов был передан, остальную сумму предполагалось перечислять в несколько приемов.

В марте министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд не выдает стране новый транш из-за того, что страна «осквернила» некоторые обязательства.