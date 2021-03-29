В стране и мире Минфин Украины: МВФ не дает денег стране из-за «осквернения обязательств» Алексей Курильченко Глава украинского ведомства призвал восстановить нарушенные договоренности. © Фото: Liu Jie Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд не выдает стране новый транш из-за того, что страна «осквернила» некоторые обязательства. «МВФ не дает деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, не говорю в этом случае о власти, осквернили некоторые обязательства, которые были взяты в предыдущие годы. И мы должны их восстановить», - заявил глава украинского Минфина в интервью телеканалу «Наш». Летом МВФ одобрил Украине программу финансовой поддержки на сумму 5 миллиардов долларов. Первый транш размером 2,1 миллиарда долларов был передан, остальную сумму предполагалось перечислять в несколько приемов. В конце прошлого года Международный валютный фонд отказал Украине в оказании чрезвычайной финансовой помощи, чтобы страна смогла покрыть дефицит в своем бюджете. Как заявили в Раде, «дыра» бюджете страны на тот момент составляла 1,4 миллиарда долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика