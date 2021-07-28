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«Дым застилает солнце»: жительница Антальи рассказала о природных пожарах в Турции

Олеся Степакова
19:56 28.07.2021
По словам Елены Моревой, в тушении лесных пожаров принимали участие несколько десятков вертолетов и самолетов – возгорания ликвидируют до сих пор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Блогер Елена Морева, жительница Сиде, города в турецкой провинции Анталья, рассказала «Звезде» о ситуации с природными пожарами в курортных городах страны. Так, по ее словам, в административном городе Манавгат эвакуировали четыре района, также сильнейший лесной пожар был в Сиде. 

«Дым застилает солнце. Пожар перенесся на города, пожар был в самом Сиде и в административном городе Манавгат, в котором эвакуировали 4 района. Также пострадала больница и жилые дома, людей эвакуировали, но все уже сами сидели с деньгами и документами, потому что горело все вокруг. Я со своего балкона видела несколько пожаров», – сказала Морева.

Она отметила, что в тушении пожара принимали участие несколько десятков вертолетов и самолетов – возгорания ликвидируют до сих пор.

«В этом время летали вертолеты, самолеты – просто происходил какой-то апокалипсис. Хорошо, что у нас ( в Сиде – Прим.ред.) рядом есть море, в котором вертолеты набирали воду. Было задействовано несколько десятков вертолетов, несколько самолетов и до сих пор пожар тушится. Надеемся, что обойдется без жертв. Но уже есть некоторая информация, что пострадали люди», – уточнила блогер.

Исполнительный директор Ассоциации Альянс туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, в свою очередь, сообщила «Звезде» о том, что отдыхающие в Турции россияне находятся в безопасности – огонь от лесных пожаров не приблизился к отелям.

Ранее стало известно, что огонь вплотную приблизился к жилым домам, четыре квартала города Манавгат пришлось эвакуировать. Мэр курортной столицы Турции Мухиттин Бечек заявил, что отдыхающим в турецкой Анталье туристам природные пожары не угрожают, оснований для паники нет.

К тушению огня подключены авиация и наземные службы. С пожаром ведут борьбу экипажи двух самолетов, 15 вертолетов, водители шести бульдозеров и больше сотни пожарных машин.

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