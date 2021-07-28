Безжалостная стихия: кадры борьбы с природными пожарами в Анталье

Отдыхающим в турецкой Анталье туристам природные пожары не угрожают, оснований для паники нет. С таким заявлением выступил мэр курортной столицы Турции Мухиттин Бечек. Он рассказал о сложившейся из-за лесных пожаров ситуации в провинции и в городе Манавгат.

«Опасности для туристических объектов нет. На данный момент погибших и раненых нет. Четыре квартала города Манавгат эвакуируются», - заявил Бечек в эфире телеканала NTV.

К тушению огня подключены авиация и наземные службы. С пожаром ведут борьбу экипажи двух самолетов, 15 вертолетов, водители шести бульдозеров и больше сотни пожарных машин. Из-за жаркой погоды и порывистого ветра пламя стремительно распространяется и приближается к жилым домам.