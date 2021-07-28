«Туристы в безопасности»: в АТА рассказали о ситуации с лесными пожарами в Турции

Исполнительный директор Ассоциации Альянс туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе со «Звездой» прокомментировала ситуацию с природными пожарами в Турции. По ее словам, огонь не приблизился к отелям - туристы находятся в безопасности.

«На сегодняшний час все в порядке. Они (туристы. - Прим. ред.) ждут в безопасности. Около отелей есть действительно небольшое задымление. Огонь не подошел к местам размещения отелей», - отметила Осипова.

По ее словам, среди российских туристов пострадавших нет, лесной пожар находится под полным контролем.

«Туристы, которые отдыхают, находятся не в состоянии паники», - резюмировала она.

Ранее стало известно, что огонь вплотную приблизился к жилым домам, четыре квартала города Манавгат пришлось эвакуировать. Мэр курортной столицы Турции Мухиттин Бечек в свою очередь заявил, что отдыхающим в турецкой Анталье туристам природные пожары не угрожают, оснований для паники нет.

К тушению огня подключены авиация и наземные службы. С пожаром ведут борьбу экипажи двух самолетов, 15 вертолетов, водители шести бульдозеров и больше сотни пожарных машин.