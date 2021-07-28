Исторический триумф: тхэквондисты Храмцов и Ларин назвали причину своего успеха на Играх

В аэропорту Шереметьево сегодня встречали настоящих триумфаторов Олимпийских игр в Токио - наших тхэквондистов, которые не просто блестяще выступили, но и вошли в историю - российская сборная стала безоговорочно первой в медальном зачете в этом виде спорта. Каждый из ребят, представлявших нашу страну, возвращается домой с медалью, причем, двое - везут золотые.

Победа наших тхэквондистов на олимпиаде в Токио стала ошеломляющей и была очень не простой. Первое золото в истории российского олимпийского спорта по тхэквондо завоевал Максим Храмцов - двукратный чемпион Европы, чемпион мира. В финальном поединке он вышел на ринг со сломанной рукой.

«Победа стоила долгих лет кропотливого труда. Сложнее было попасть на Игры, чем выиграть. Мы долго сюда шли, выигрывали, столько травм было. Я не думал об этом, шел, дрался и бил кулаками», - признался триумфатор Игр Максим Храмцов.

С ним солидарен партнер по команде и еще один золотой призер Олимпиады по этому виду спорта Владислав Ларин.

«За золотом, других вариантов не было. Буря эмоций и радость за страну. Ты понимаешь, сколько труда было вложено. Все это смешивается на Олимпийских играх», - отметил Ларин.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранцы в качестве болельщиков на состязание не допускаются, а спортсмены проходят ежедневное ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. ОКР на ОИ-2020 представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.