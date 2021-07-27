Российский тхэквондист Ларин завоевал олимпийское золото

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов. В финале он одержал победу над Деяном Георгиевски из Северной Македонии. Схватка закончилась со счетом 15:9 в пользу российского спортсмена.

Сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх, досрочно обеспечив себе первое место.

Таким образом, на счету сборной России на Олимпиаде 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали летних Олимпийских игр в Токио в командном многоборье впервые с 1992 года.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Иностранные болельщики на мероприятие не допускаются, а спортсмены должны проходить ежедневное ПЦР-тестирование.

РФ на Играх представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Татьяну Минину, которая ранее в тхэквондо завоевала олимпийскую серебряную медаль, торжественно встретили в родном Челябинске. В аэропорту спортсменку ждали десятки болельщиков.