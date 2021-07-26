Максим Храмцов завоевал первое олимпийское золото в истории российского тхэквондо

Россия завоевала четвертую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. На высшую ступень пьедестала взошел тхэквондист Максим Храмцов. Ему не было равных в категории до 80 килограммов. Это золото стало первым в истории российского тхэквондо.

В финальной схватке Храмцову противостоял соперник из Иордании Салех Аль-Шарабати (20:9). Бронзу между собой разделили египтянин Сейф Эйсса и хорват Тони Канает.

Теперь в общекомандной копилке сборной России 12 наград, четыре из которых - высшей пробы.