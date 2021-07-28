Попова рассказала, как COVID-19 изменился за последние полгода

Коронавирус активно мутирует и за минувшие полгода стал более изменчив. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус неизвестный, мы не так давно его знаем. Для того чтобы его полностью изучить, времени, конечно, прошло не так много, тем более он последние шесть месяцев так интенсивно мутирует. Он стал гораздо более изменчив, чем то, что мы наблюдали еще год назад» - приводит РИА Новости слова Поповой.

Самое главное, подчеркнула глава ведомства, что пока значимых изменений в течение самой болезни не зафиксировано. Инкубационный срок при штамме «дельта» немного сократился, добавила Попова.

Она также отметила, что для предотвращения дальнейших мутаций вируса необходимо привить максимально возможное количество граждан, сократить контакты, использовать маски и перчатки.