Опаснее дельта-штамма: глава ВОЗ предупредил о возможности появления нового варианта COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения сообщил, что существует угроза возникновения новой мутации коронавируса, более опасной, чем дельта-штамм заболевания. Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на 138-й сессии МОК в Токио.

По его словам, чем большее распространение получает коронавирус, тем вероятнее появление новых различных вариантов вируса, некоторые из которых имеют шанс быть опаснее дельта-штамма. Кроме того, с числом вариантов растет и другая опасность.

«Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин», - цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Ранее сообщалось, что в некоторых странах мира граждане России становятся жертвами заражения дельта-вариантом коронавируса. Страдают россияне части на Мальдивах и в США.