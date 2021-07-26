Российские ученые нашли быстрый способ отслеживать мутации COVID-19

Быстрый и недорогой способ отслеживать новые мутации коронавируса обнаружили специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Вместо полной расшифровки генома вируса, они предложили «прочитывать» только ту его часть, изменения которой влияют эпидемиологические свойства COVID-19, сообщают «Известия».

Ученые проанализировали геномные последовательности у 579 инфицированных коронавирусом москвичей с февраля по июнь 2021 года с использованием подготовленного набора праймеров (фрагментов нуклеиновой кислоты, необходимых для расшифровки конкретных генов). По результатам анализов, уже в конце мая распространенность штамма «дельта» в столичном регионе достигла 60–70%. Эти данные совпадают с теми, что были опубликованы городскими властями в июне.

Исследования также показали, что вирусы с мутациями E484K, S494P и N501Y, которые характерны для южноафриканского и бразильского штаммов, с апреля были вытеснены вирусами с мутациями K417N, L452R и T478K – они свойственны штамму «дельта».

По мнению специалистов, небольшого набора праймеров с последующей расшифровкой соответствующих им генов достаточно для обнаружения всех значимых мутаций в S-белке. Как утверждается, новый способ «прочтения» генома коронавируса в десять раз дешевле и в два раза быстрее привычного.