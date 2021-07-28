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Диетолог предупредила о вреде злоупотребления фруктами

Светлана Иванова
17:46 28.07.2021
Из-за большого количества сахара в составе фруктами злоупотреблять не стоит людям с сахарным диабетом, болезнями ЖКТ в стадии обострений и детям. При этом средней безопасной дозой фруктов является порядка 250-300 граммов в день, указала врач.
Диетолог предупредила о вреде злоупотребления фруктами
© Фото: Luke Michael, Unsplash
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Людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа или предрасположенностью к нему не стоит злоупотреблять фруктами. Об этом предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева. Специалист в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовала ограничивать фрукты в рационе детей, а также тех, у кого развились обострения заболеваний ЖКТ.

Прежде всего специалист указала на высокое содержание природных сахаров, вредных для некоторых категорий людей при избыточном потреблении.

Селезнева также посоветовала не употреблять в сыром виде фрукты, овощи и ягоды при развитии обострений некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так, свежие яблоки в этом случае стоит заменить на печеные, отметила врач.

В питании детей нельзя злоупотреблять фруктами, необходимо при этом выстраивать сбалансированный рацион, в который должны быть включены в том числе овощи, крупы, белковые продукты и другие.

Также диетолог определила среднюю безопасную дозу фруктов. По словам врача, речь идет о 250-300 граммах в день, однако в целом показатель рассчитывается индивидуально с учетом в том числе других продуктов, которые присутствуют на столе человека.

«Зависит от того, есть ли в рационе человека другие продукты, содержащие сахара - добавленные или природные. Если человек ест еще что-то сладкое, долю фруктов в рационе придется уменьшать», - добавила диетолог.

Эксперт также призвала помнить, что бананы, виноград и хурма содержат больше сахаров по сравнению с другими фруктами. Рекордсменами по количеству сахара являются сухофрукты, которые стоит воспринимать как десерт, а не полезную альтернативу свежим фруктам, резюмировала специалист.

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