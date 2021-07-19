Врач рассказала, кому нельзя употреблять зеленые яблоки

Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому нельзя употреблять зеленые яблоки.

Бочарова заявила, что яблоки противопоказаны людям с панкреатитом или дискинезией желчевыводящих путей, особенно в стадии обострения. По ее словам, при наличии таких диагнозов следует выбирать более сладкие сорта этого фрукта, протирать его или запекать.

Также врач посоветовала ограничиться одним зеленом яблоком в день при гастрите или язвенной болезни.

«Лучше, если вы съедите его спустя час после основного приема пищи, а не натощак», - сказала диетолог РИА Новости.

Кислые сорта яблок, как отметила специалист, вредят зубной эмали. Поэтому после употребления этого фрукта, эксперт рекомендовала прополоскать рот водой.

«Здоровому человеку лучше съедать не более двух зеленых яблок в день: в противном случае кислота может раздражать слизистую, а, в качестве побочного эффекта, усиливать аппетит», - заключила Бочарова.

Ранее эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева назвала самые полезные летние продукты. По словам специалиста, кабачки позволят организму получить необходимую порцию калия и магния, которые положительно влияют на здоровье.