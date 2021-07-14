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В России подешевели фрукты и овощи

Виктория Ивашечкина
22:35 14.07.2021
В частности, цены на картофель в период с 6 по 12 июля снизились - на 5,4%, помидоры - на 4,8%.
В России подешевели фрукты и овощи
© Фото: pixabay
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В Минэкономразвития завили, что в России овощи и фрукты с начала июля подешевели на 2,32%.

Так, на неделе с 29 июня по 5 июля цены на плодовоощную продукцию снизились на 1,39%. А в период с 6 по 12 июля - на 1,34%. Однако, как подчеркивают эксперты, на 12 июля с начала года цены на плодоовощную продукцию выросли на 13,05%, передает РИА Новости.

В свою очередь, по данным Росстата, цены на картофель в период с 6 по 12 июля снизились - на 5,4%, помидоры - на 4,8%, огурцы - на 4,5%, лук репчатый - на 2,4%.

С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42%, капуста - на 88,69%, лук - на 35,01%.

В конце июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на продовольствие происходит везде, не только в России, мировые индексы на продукты питания находятся на самом высоком уровне за последние десять лет.

По словам главы РФ, внутренние объемы потребления овощей и фруктов превышают возможности российского производства.

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